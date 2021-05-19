Избиение пьяным российским самбистом прохожего попало на видео

Избиение российским самбистом Кириллом Шараевым прохожего возле ресторана в Москве попало на видео. Ролик доступен на сайте ГУ МВД столицы.

Инцидент произошел 9 мая на Большой Дмитровке. Спортсмен перекинул 24-летнего мужчину через плечо и ударил в голову, в результате чего пострадавший был госпитализирован. При задержании Шараев заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и избил мужчину из-за личного конфликта. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести».

Шараев является членом Федерации самбо Москвы. Он является победителем и призером всероссийских турниров по самбо. На счету спортсмена победы в чемпионате Германии.