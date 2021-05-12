Свидетели описали избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

Появились свидетельские показания относительно избиения директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Подробности уголовного дела приводит Telegram-канал «Мутко против».

Свидетели описали нападение на сотрудника красно-белых. Они подтвердили причастность к преступлению Жафяра Боровкова. Как следует из показаний, после серии ударов Фетисов ненадолго потерял сознание. Когда же мужчина начал подниматься, нападавший Боровков возмутился поведением жертвы, заявив, что тот симулирует. «Да че он придуривается, устроили тут клоунаду», — после этих слов подозреваемый снова ударил Фетисова.

Ранее стало известно, что полиция задержала Боровкова. Подозреваемый работает монтажником «Мосводоканала».

Фетисов стал жертвой нападения 9 мая. Сотрудника столичного клуба избили на Новокосинской улице в Москве. Фетисов попытался разнять конфликтующих посетителей ресторана на выходе из заведения.

Фетисов работает в «Спартаке» с июня 2020-го.