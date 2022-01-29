Вдова растерзанного собаками россиянина рассказала подробности случившегося

Вдова 58-летнего россиянина, которого растерзали бездомные собаки, поделилась подробностями случившегося. Интервью опубликовано в Telegram-канале «Известий».

Трагедия произошла 26 января недалеко от гаражного кооператива «Энергетик» в Приволжском районе Астраханской области. Собаки напали на местного жителя, когда тот направлялся на работу.

Вдова погибшего рассказала, что тело нашли сотрудники водоканала. «Ребята с работы позвонили ему на телефон, а он не брал уже, взяли другие, — объяснила она. — Потом мне позвонили те, с кем он работал. Мы не знали сначала, может, он просто в больницу попал. Покусали, думали, отвезут в больницу».

По ее словам, бездомные собаки давно досаждали местным жителям. «Там всегда так было, — утверждает женщина. — Люди ходят, бывает, и с детьми. Но никому нет дела никакого, понимаете».

Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ. Следователи проверят действия должностных лиц, которые отвечали за отлов бродячих животных в Приволжском районе.

Ранее в январе стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края семилетнюю девочку загрызла стая бродячих собак. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.

