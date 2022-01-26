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Бездомные собаки насмерть загрызли россиянина около гаражей

СКР: под Астраханью стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под Астраханью стая бездомных собак насмерть загрызла россиянина, который направлялся на работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 26 января около гаражного кооператива «Энергетик» в Приволжском районе. По версии следствия, стая бродячих собак напала на 58-летнего местного жителя. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

«Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Приволжского района области», — говорится в сообщении.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Похожий случай произошел ранее в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, где на семилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Позднее ее тело обнаружили на одном из пустырей.

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Никита Абрамов
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