В Италии пожалели «напуганного Кокорина»

Бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за клуб. Его слова приводит Fiorentina News со ссылкой на Radio Toscana.

Специалист посчитал, что футболист не покинет команду в зимнее трансферное окно, добавив, что это будет минусом для «Фиорентины». «Мне жаль русского. Я и все, кто его поддерживал, увидели другого игрока. Сейчас он напуганный и сбитый с толку футболист», — заявил Чинквини.

В начале декабря 2021 года в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе были готовы пойти на расторжение контракта.

Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести встречах.