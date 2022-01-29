Обвиняемому в мошенничестве замглавы Минтранса нашли замену
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта России
Обвиняемому в мошенничестве экс-заместителю главы Министерства транспорта Владимиру Токареву нашли замену. На эту должность назначен замдиректора департамента строительства правительства России Валентин Иванов. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Токарева от должности.
О задержании бывшего замглавы Минтранса сотрудниками ФСБ стало известно 19 января. Его обвинили в использовании фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной компании, а также нецелевом расходовании средств, которые были предназначены для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.
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