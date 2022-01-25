Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса

Мишустин снял с поста замглавы Минтранса Токарева, арестованного по делу о мошенничестве
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства транспорта Владимира Токарева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Токарев освобожден от должности по своей просьбе.

Ранее сообщалось, что заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поместили в московский следственный изолятор №4. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, он не жаловался на условия в изоляторе и был в хорошем расположении духа. Однако у Токарева диагностировали рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобиться медицинская помощь.

Владимира Токарева обвинили в использовании фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной компании, а также нецелевом расходовании средств, которые были предназначены для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию
Глава британского МИД поедет на Украину
Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе
Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса
Карелин назвал главную задачу российских спортсменов на Олимпиаде
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter