Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства транспорта Владимира Токарева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Токарев освобожден от должности по своей просьбе.

Ранее сообщалось, что заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поместили в московский следственный изолятор №4. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой, он не жаловался на условия в изоляторе и был в хорошем расположении духа. Однако у Токарева диагностировали рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобиться медицинская помощь.

Владимира Токарева обвинили в использовании фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной компании, а также нецелевом расходовании средств, которые были предназначены для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.