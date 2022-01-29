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Российская хоккеистка сравнила Олимпиаду с «Игрой в кальмара»

Капитан сборной России по хоккею Анна Шохина: эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпийские игры в Пекине с популярным корейским сериалом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Эта Олимпиада похожа на "Игру в кальмара", когда люди выбывают один за другим», — заявила Шохина. Она также сказала, что хоккеистки немного переживают, что каждый день кто-то может подхватить коронавирус. При этом спортсменка отметила, что в команде все на позитиве и готовятся к предстоящим соревнованиям.

Женский хоккейный турнир начнется 3 февраля. Российская команда на групповом этапе встретится со сборными США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

28 января бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предложил отменить тестирование на коронавирус для участников Олимпиады-2022. По мнению специалиста, надо дать пробежать всем, кто приехал на Игры. Он добавил, что тестировать нужно только тем, кто имеет симптомы коронавируса.

Дарья Коршунова
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