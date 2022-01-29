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Пулеметчик оценил победу над Дациком в бою по правилам бокса

Боец MMA Зелемхан Дукаев о победе над Дациком: его удары — машина, сколько людей он снес

Кадр: @pulemetchik.official

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зелемхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик оценил победу над соотечественником Вячеславом Дациком в бою по правилам бокса. Его слова приводит РЕН ТВ.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул, что сражался со знаменитым соперником. «Его удары — машина, сколько людей он снес. Но, видимо, судьбой мне не было предначертано ему проиграть», — заявил Дукаев.

Встреча прошла в ночь на субботу, 29 января. Поединок длился три раунда, никто из спортсменов единолично не владел инициативой. Судьи единогласным решением отдали победу Дукаеву.

В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга. Боец неоднократно имел проблемы с законом, он судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.

Анастасия Борисова
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