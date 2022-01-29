США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия

Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести встречу с руководителями крупнейших американских оборонных компаний, на которой он хочет договориться об ускорении разработки гиперзвукового оружия, сообщает CNN.

По словам источников телеканала, цель данной встречи состоит в том, чтобы «зажечь огонь» во всей гиперзвуковой индустрии, а также добиться того, чтобы промышленность набирала обороты. Помимо главы Пентагона, в ней примут участие руководители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и ряда других оборонных компаний.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, совершившая непродолжительную остановку в районе Кипра, располагает всеми средствами для нанесения удара по России, например, Крыму, и по Украине, в частности, крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»).