Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия

CNN: министр обороны США Остин хочет добиться ускорения разработок гиперзвукового оружия

Фото: Globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести встречу с руководителями крупнейших американских оборонных компаний, на которой он хочет договориться об ускорении разработки гиперзвукового оружия, сообщает CNN.

По словам источников телеканала, цель данной встречи состоит в том, чтобы «зажечь огонь» во всей гиперзвуковой индустрии, а также добиться того, чтобы промышленность набирала обороты. Помимо главы Пентагона, в ней примут участие руководители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и ряда других оборонных компаний.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, совершившая непродолжительную остановку в районе Кипра, располагает всеми средствами для нанесения удара по России, например, Крыму, и по Украине, в частности, крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
Украина и США обсудили безопасность в Восточной Европе
Американский комик пошутил об опасениях Зеленского
Тело жителя московской многоэтажки обнаружили на козырьке подъезда
В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма
Украинцы испугались дистанционной войны с Россией
Поставки газа в Европу стали рекордными
Стало известно о переговорах «Фиорентины» и Кокорина о расторжении контракта
Президента Италии переизбрали на второй срок
Бывший спикер Рады рассказал о возросшей слежке за ним
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter