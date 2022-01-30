В Bellator назвали возможного соперника Федора Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бэйдер может снова встретиться в клетке с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

В Bellator подтвердили, что вариант с матчем-реваншем между тяжеловесами рассматривается. Однако в организации ждут поединка между Бэйдером и Чейком Конго, который должен пройти 6 мая.

В ночь на 30 января Бэйдер оказался сильнее Валентина Молдавского, который тренируется под руководством Емельяненко, и удержал пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе. Он победил судейским решением.

В января 2019-го Бэйдер нокаутировал Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. После этого россиянин одержал две победы: нокаутировал Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона. Последнего — на первом в истории Bellator турнире в Москве. У Емельяненко остался один бой до завершения карьеры, который в Bellator также планируют провести в России.