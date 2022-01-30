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Россиянин Молдавский проиграл американцу и упустил шанс стать чемпионом Bellator

Россиянин Валентин Молдавский проиграл Райану Бейдеру в титульном бою на турнире Bellator

Фото: David Mandel / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский проиграл американцу Райану Бейдеру в титульном бою на турнире Bellator 273. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 31 января, в Финиксе (штат Аризона, США). Поединок тяжеловесов продлился все пять раундов, по итогам боя судьи единогласным решением отдали победу Бейдеру.

Молдавский, тренирующийся в команде Федора Емельяненко, упустил шанс отобрать пояс у американца и стать новым чемпионом организации. Для 29-летнего спортсмена поражение стало вторым в карьере. На счету россиянина также 11 побед.

38-летний Бейдер одержал 29-ю победу в MMA. Он проиграл семь боев в карьере.

Алексей Гусев
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