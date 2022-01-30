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Олимпийский чемпион Токио из России объявил о завершении карьеры

Российский гимнаст и чемпион Олимпиады в Токио Артур Далалоян завершит карьеру

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чемпион Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в Instagram.

25-летний гимнаст признался, что спорт подарил ему незабываемые годы. Тем не менее Далалоян принял решение завершить выступления. Он добавил, что намерен сосредоточиться на семье.

На Олимпиаде в Токио Далалоян завоевал золото в командных соревнованиях совместно с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным. Весной перед Играми россиянин получил травму — разрыв ахиллесова сухожилия. Далалояну сделали операцию, он сумел восстановиться и принять участие в Олимпиаде.

Далалоян выступает с 2014 года. Он многократно становился призером международных соревнований. В частности, россиянин трижды выигрывал золото чемпионатов мира и пять раз золотые медали на чемпионатах Европы.

Николай Костюков
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