Нурмагомедов позвал звезду YouTube Джейка Пола в Eagle FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) и глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пригласил американского блогера Джейка Пола в промоушен. Об этом сообщает Bloody Elbow.

После ивента Eagle FC 44 33-летний Нурмагомедов признался, что уже предложил звезде YouTube выступать в его организации. Промоушен россиянина провел первый турнир в США 28 января.

Ранее знаменитости в соцсетях выразили готовность к сотрудничеству. Нурмагомедов заявил, что двери промоушена открыты для Пола. Последний также выразил заинтересованность в выступлениях в Eagle FC.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба выступали ранее в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).