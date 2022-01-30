Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
21:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
21:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Ланс
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Кубок Франции|1/8 финала
Канада
Сегодня
23:05 (Мск)
США
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 10-й тур
Мексика
Завтра
02:00 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 10-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Нурмагомедов позвал звезду YouTube Джейка Пола в Eagle FC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что уже пригласил Джейка Пола в Eagle FC

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) и глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пригласил американского блогера Джейка Пола в промоушен. Об этом сообщает Bloody Elbow.

После ивента Eagle FC 44 33-летний Нурмагомедов признался, что уже предложил звезде YouTube выступать в его организации. Промоушен россиянина провел первый турнир в США 28 января.

Ранее знаменитости в соцсетях выразили готовность к сотрудничеству. Нурмагомедов заявил, что двери промоушена открыты для Пола. Последний также выразил заинтересованность в выступлениях в Eagle FC.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба выступали ранее в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
Место падения школьницы с 22-го этажа в Москве попало на видео
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева
Москвичам предрекли приход снежной «Нади»
Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева
Медведев попросил судью назвать мешающих ему фанатов идиотами
Снижение смертности от омикрон-штамма посчитали основанием для оптимизма
Появилась информация о девушке из сгоревшей квартиры в Чертаново и ее спасителях
Нурмагомедов позвал звезду YouTube Джейка Пола в Eagle FC
Названа отличительная черта омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter