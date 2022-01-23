Американский блогер захотел подраться с Нурмагомедовым в его промоушене

Американский блогер Джейк Пол ответил на приглашение российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перейти в его промоушен. Его слова доступны на странице в Twitter.

«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», — по-русски написал блогер. Ранее Нурмагомедов обратился к американцу и заявил, что двери его промоушена Eagle FC всегда открыты для Пола.

18 января с Полом захотел подраться бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон. Отмечается, что 55-летний ветеран готов выйти на ринг против Пола за 49 миллионов долларов. Переговоры уже ведутся, а между бойцами уже достигнуто устное соглашение.

Пол успешно выступает на ринге в поединках с профессиональными спортсменами. В частности, он вышел победителем из двух поединков с Тайроном Вудли, который дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также он отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.