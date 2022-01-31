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Гарик Харламов раскрыл отношение к Comedy Club

Комик Гарик Харламов признался, что не верил в успех Comedy Club

Кадр: DASH: Даша Исаева / YouTube

Юморист Гарик Харламов раскрыл свое отношение к шоу Comedy Club. В YouTube-подкасте DASH с ведущей Дашей Исаевой он признался, что изначально не верил в успех проекта.

По словам комика, он не стал бы покидать проект, потому что был его участником с самого его зарождения. «Когда мы впервые вышли в нашем формате, я говорил: "Здравствуйте, вас приветствует Comedy Club", эти первые слова (...) говорились мной. То есть с первых секунд рождения Comedy Club до сейчас», — вспомнил комик.

«Я все-таки решил для себя, что хочу увидеть, когда он [проект] закончится. Когда мы начинали, я был уверен, что это два года максимум. Два-три года мы будем. Но нет, в следующем году 20 лет Comedy Club. Поэтому нет, я все-таки дождусь», — поделился комик. По его словам, работа над передачей не мешает ему заниматься параллельно и другими проектами.

Ранее Харламов рассказал, что заболел в новогодние праздники. «Неожиданно выяснилось, что, помимо ковида, на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал он. При этом комик не уточнил, какой диагноз ему поставили медики. Позже он заявил, что болел свиным гриппом.

Асель Минбаева
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