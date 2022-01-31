В Госдепе отказались раскрыть суть санкций против России

США отказались заранее раскрывать суть санкций против России, чтобы Москва не смогла смягчить эффект. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, которые будут введены в случае агрессии РФ в отношении Украины.

31 января агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленных лиц из американской администрации сообщило, что США подготовили пакет санкций против ряда членов советов директоров российских госкомпаний и чиновников, а также их жен и детей. Как указали другие источники, санкции будут введены в случае якобы готовящегося нападения России на Украину.