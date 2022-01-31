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Защита и обвинение сообщника Черкалина остались недовольны изъятой у него суммой

Генпрокуратура хотела изъять у сообщника Черкалина Васильева и его семьи более 1 млрд руб

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему сотруднику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Андрею Васильеву. Об этом сообщает ТАСС.

У предполагаемого сообщника бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина изъяли земельные участки общей стоимостью около 175 миллионов рублей. При этом, по данным агентства, изначально обвинение хотело получить от экс-офицера более одного миллиарда рублей.

В иске Генпрокуратуры также фигурировали бывшая жена Васильева, его сын, отец и еще несколько человек. По данным следствия, их имущество было приобретено на неподтвержденные доходы.

В списке были автомобили Lexus LX450D, наручные часы Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, коллекционные медали, монеты, более 6,7 миллиона долларов, более 32 тысяч евро и порядка 4,24 миллиона рублей, несколько квартир и земельных участков.

Решением суда оказались недовольны обе стороны. Оно будет обжаловано.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

По версии следствия, в 2011 году начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Фролов обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, полковник, а также его подчиненные Черкалин и Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в строительной компании, которая владела квартирами в новостройках Москвы.

Недвижимость была переписана на подконтрольные фирмы офицеров ФСБ. Ущерб следствие оценило в 600 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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