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Стали известны подробности дела сообщника бывшего полковника-миллиардера ФСБ

«Ъ»: сообщник Черкалина Андрей Васильев мог заработать состояние по знакомству в ЦБ

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Бывший сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Андрей Васильев, обвинявшийся Следственным Комитетом РФ в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом от уголовной ответственности, мог заработать свое состояние благодаря «сотрудничеству» с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как следует из материалов дела, предполагаемый сообщник бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина занимал руководящие должности, связанные с контролем банковской деятельности. При этом во время службы Васильев активно приобретал дорогостоящее имущество, которое не было учтено в декларациях о доходах и расходах. По версии следствия, главным поставщиком для него стал Рубинов: вместо того, чтобы контролировать его, офицер ФСБ этого состоял с ним в «неформальных отношениях».

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В частности, отец Васильева приобрел у Рубинова земельные участки. При этом адвокаты ответчика настаивали, что тот заплатил за них всего 6,5 миллионов рублей, так как приобрел «оптом».

В результате суд конфисковал только один дом, а также 28 земельных участков общей стоимостью около 175 миллионов рублей. Также с него взыскали сумму, потраченную на экспертизу. При этом общее состояние Васильева оценивается в 1,2 миллиард рублей. По данным издание, решение суда обжаловала как Генпрокуратура, так и Васильев.

Самого Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима в апреле 2021 года. Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

Ксения Назарова
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