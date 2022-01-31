Названа причина возможного подорожания молочной продукции в России

Производители молока и молочной продукции в последнее время вынуждены были работать в убыток, пытаясь сдерживать рост цен, несмотря на подорожание сырья, заявил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. Он добавил, что в ближайшее время цены для конечного потребителя вырастут ввиду необходимости компенсировать упавшую доходность предприятий.

В 2022 году резкого подорожания молока и молочной продукции не ожидается, однако цены на часть продукции могут меняться на фоне роста затрат производителей, допустили в Министерстве сельского хозяйства России.

Постепенный рост

«Последние два года молочная продукция фактически была дефлятором в потребительской корзине. Цены и на сырое молоко, и на готовую продукцию серьезно отставали от роста себестоимости, а она увеличивалась ввиду затрат на производство. В части сырого молока — на корма, минеральные удобрения, ветеринарные препараты и прочее. В части готовой продукции — рост цен на оборудование, металлы, значительно, на десятки процентов, подорожала и стоимость упаковки», — сказал Белов.

По словам эксперта, серьезно снизилась и доходность производства и переработки. В части сырой продукции в четвертом квартале прошлого года цена отыграла рост себестоимости, но в готовой этого не произошло, производители продолжали сдерживать рост цен, жертвуя при этом доходностью.

«Но долго происходить это не может, и сейчас, постепенно, резкий рост себестоимости последних лет начнет отражаться и на ценах для конечного потребителя», — заключил Белов.

О том, что с февраля в России может подорожать молочная продукция, ранее 31 января написал «Коммерсантъ»: о повышении цен предупредил ретейлеров один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone. Решение объясняется ростом себестоимости, речь идет о росте цен на часть ассортимента почти на 10 процентов.