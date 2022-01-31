Минсельхоз допустил возможное подорожание молочной продукции

В 2022 году резкого подорожания молока и молочной продукции не ожидается, однако цены на часть продукции могут меняться на фоне роста затрат производителей, допустили в Министерстве сельского хозяйства России. Соответствовавший комментарий опубликован на сайте Минсельхоза.

В ведомстве указали, что в прошлом году динамика цен на молоко и молочную продукцию была ниже темпов продовольственной инфляции, поскольку рост цен сдерживали предприятия: компании «оптимизировали» работу и снижали собственную маржинальность.

«Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — указали в министерстве. Там напомнили, что правительство приняло ряд мер поддержки производителей, которые должны помочь стабилизровать цены в нынешнем году.

О том, что с февраля в России может подорожать молочная продукция, ранее 31 января написал «Коммерсантъ»: о повышении цен предупредил ретейлеров один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone. Решение объясняется ростом себестоимости, речь идет о росте цен на часть ассортимента почти на 10 процентов.