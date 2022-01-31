На Украине оспорили слова Зеленского об оккупации Харькова

Министр обороны Украины Алексей Резников оспорил слова президента Владимира Зеленского о вероятной оккупации Харькова российскими войсками. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам Резникова, вероятности захвата россиянами Харькова нет. «Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока», — сказал он.

Глава Минобороны отметил, что напасть на Украину могут также со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. При этом он заверил, что на сегодняшний день такой вероятности все же нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы Украины, с которой у нее есть сильная историческая связь. В частности, объектом нападения под предлогом защиты русскоязычного населения может стать Харьков.

Позже глава государства выразил абсолютно противоположное мнение, заявив, что Харьков никогда не будет оккупирован.