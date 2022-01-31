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На Украине оспорили слова Зеленского об оккупации Харькова

Глава Минобороны Украины Резников: вероятности оккупации Харькова Россией нет
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников оспорил слова президента Владимира Зеленского о вероятной оккупации Харькова российскими войсками. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам Резникова, вероятности захвата россиянами Харькова нет. «Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока», — сказал он.

Глава Минобороны отметил, что напасть на Украину могут также со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. При этом он заверил, что на сегодняшний день такой вероятности все же нет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те регионы Украины, с которой у нее есть сильная историческая связь. В частности, объектом нападения под предлогом защиты русскоязычного населения может стать Харьков.

Позже глава государства выразил абсолютно противоположное мнение, заявив, что Харьков никогда не будет оккупирован.

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Алиса Реброва
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