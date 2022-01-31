Российский суд принял решение по иску о запрете продажи смартфонов Samsung

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения иск швейцарской компании Sqwin SA, требующей запретить в России продажу 61 модели смартфонов производства южнокорейской корпорации Samsung. Такая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Обращение связано с патентным спором, в рамках которого Sqwin SA настаивает на нарушении своего права на изобретение «Система электронных платежей» сервисом Samsung Pay. В настоящее время производитель обжаловал решение, принятое Арбитражным судом Москвы. Тот еще в июле 2021 года распорядился остановить продажу в России всех моделей, использующих сервис.

Швейцарская компания потребовала принудительно убрать смартфоны из российских магазинов в качестве обеспечительной меры по основному иску, так как производитель отказался выполнять предыдущее судебное решение. Она указала, что несет убытки в результате продаж, а ответчик в условиях правовой неопределенности демонстрирует недобросовестное поведение.

В решении суда отмечено, что аргументы истца носят предположительный характер, а доказательств недобросовестного поведения нет — речь идет о попытках уклониться от исполнения решения суда в дальнейшем или как-то воспрепятствовать ему.

Нынешний вердикт связан только с требованием об остановке продаж в рамках обеспечительной меры. Окончательное решение по судьбе Samsung Pay на российском рынке примут позднее.

В материалах Роспатента сказано, что автором изобретения является проживающий в Швейцарии Виктор Гульченко, а Sqwin SA выступает в качестве патентообладателя. Дата регистрации патента в России — 23 апреля 2019 года, а дата начала отсчета его действия — 2 декабря 2013 года. Такое расхождение возникло благодаря тому, что международная заявка в патентное ведомство Германии была подана 21 декабря 2012 года.

Южнокорейская корпорация в своей апелляции указала, что описание изобретения с 2012 года существенно изменилось, чтобы соответствовать используемой в смартфонах с 2015 года технологии.