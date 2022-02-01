Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ружомберок
2:1
Завершен
Динамо М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Марсель
Франция - Лига 1|14-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Украинская гимнастка обвинила россиянок в нечестной конкуренции

Украинская гимнастка Ризатдинова: если россиянки допускают ошибки, им это сходит с рук

Фото: Tom Theobald / globallookpress.com

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ высказалась о нечестной конкуренции со стороны российских соперниц.

«В нашем виде спорта первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль. Это нонсенс!» — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.

Ризатдинова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. На счету 28-летней спортсменки также одно золото, два серебра и девять бронзовых медалей чемпионатов мира.

В августе прошлого года президент Федерации гимнастики Украины и тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Дерюгина обвинила Россию в неудачах украинских спортсменок. По ее словам, россияне подкупают судей на соревнованиях и не дают украинцам завоевывать медали.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
Оценены доходы России от резкого роста цен на газ
Режиссер «Джокера» стал соседом Адама Сэндлера
Путин предсказал проблемы с газом в Европе в 2023 году
Путин раскритиковал НАТО за укрепление собственной безопасности за счет других
Российский губернатор захотел трибунала над «зачинателями» пандемии коронавируса
Дубай ужесточил правила въезда для россиян
Россиянина задержали за избиение двух полицейских
Военнослужащий ДНР погиб из-за взрыва на линии соприкосновения в Донбассе
Российского YouTube-блогера избили в кафе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.