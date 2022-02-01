Украинская гимнастка обвинила россиянок в нечестной конкуренции

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ высказалась о нечестной конкуренции со стороны российских соперниц.

«В нашем виде спорта первое и второе место занимает Россия, а человек пять борются за несчастную бронзу. Если допускают ошибки россиянки, им это почему-то сходит с рук. Если любая другая страна допустит ошибку, то это все, какая тут медаль. Это нонсенс!» — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.

Ризатдинова является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. На счету 28-летней спортсменки также одно золото, два серебра и девять бронзовых медалей чемпионатов мира.

В августе прошлого года президент Федерации гимнастики Украины и тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Дерюгина обвинила Россию в неудачах украинских спортсменок. По ее словам, россияне подкупают судей на соревнованиях и не дают украинцам завоевывать медали.