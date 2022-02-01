Украинский генерал перечислил «мечтающие» стать частью России регионы Украины

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что некоторые регионы страны хотят стать частью России или мечтают об образовании Новороссии. Субъекты, которые назвал военнослужащий, перечислило издание «Политнавигатор».

По мнению Забродского, жители левобережной Украины «ждут российскую армию» и в случае вторжения не окажут ей сопротивления. В таком случае России не будет нужно захватывать Киев, так как в ее подчинении и без того окажется значительная часть Украины, утверждает генерал-лейтенант.

«Чтобы взять под контроль Украину и диктовать свою политическую волю Киеву или тому режиму, который будет установлен в Киеве, нет необходимости захватывать столицу. (...) Чтобы диктовать Киеву свою волю, достаточно, в принципе, взять под контроль Левобережную Украину. (...) Условное направление – Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы», — сказал военный.

После этого, считает Забродский, Россия сможет выдвинуть определенные условия касательно дальнейшего движения войск, а также привести к власти силы, которые станут выполнять волю Москвы. «И, таким образом, все цели той гибридной кампании, которая началась в 2014 году, были бы достигнуты», — подытожил генерал.