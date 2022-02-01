Названа причина включения «Росбалта» в список иноагентов

Замоскворецкий районный суд Москвы назвал причину внесения «Росбалта» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в список иностранных агентов. Как сообщает ТАСС, издание признали иноагентом за публикацию материалов других иноагентов и получение денег от одного из них.

По данным агентства, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года были выявлены факты распространения «Росбалтом» материалов других СМИ-иноагентов. Также стало известно, что издание получало финансирование от информационно-аналитического центра «Сова» (включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Отмечается, что юридическое лицо, которое распространяет материалы, созданные СМИ-иноагентом, может быть также признано выполняющим функции иностранного агента. Кроме этого, основанием включения в перечень иноагентов может служить получение денег или иного имущества от иностранных государств, их государственных органов или иноагентов.

О том, что издание «Росбалт» попало в список иноагентов, сообщалось 15 октября прошлого года. Тогда же стало известно, что в реестр включили «Москоу диджитал медиа», издателя Republic.

До этого иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект», «Журналист-иностранный агент», «Радио Свобода», а также некоммерческая правозащитная организация «Якутия — наше мнение» и другие.

В августе 2021 года сотрудники ряда изданий написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. На их обращение ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что российские власти на планируют отменять закон об иноагентах, однако допустила его корректировку.