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Суд отклонил иск о признании незаконным внесение Навального в список террористов

Суд подтвердил законность внесения Навального в список террористов и экстремистов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Во Владимирской области суд признал законным внесение учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил иск Навального с требованием исключить его из перечня лиц, исповедующих экстремистскую идеологию и склонных к преступлениям террористического характера.

25 января Росфинмониторинг включил Навального в перечень террористов и экстремистов. Решение поставить Навального на профилактический учет ФСИН в качестве лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений, было принято комиссией ИК-2 в Покрове, где сейчас он отбывает наказание.

Во ФСИН пояснили, что нахождение на учете подразумевает проведение с Навальным индивидуальных профилактических бесед и изоляции от «связей и условий, оказывающих на него пагубное влияние».

Кроме Навального, в список попали его ближайшие сторонники, также ставшие фигурантами дела об экстремизме: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов. Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

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Мария Рубникович
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