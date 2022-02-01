Российская биатлонистка рассказала о шарахающихся друг от друга олимпийцах

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала об атмосфере в олимпийской деревне в Пекине перед стартом Игр 2022 года. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна здесь такая. Тут все друг от друга шарахаются. Все тренируются в масках, хоть это и отвратительно. Но ставки начинают расти», — заявила спортсменка. Она добавила, что старается делать все от нее зависящее, чтобы выступить на Олимпиаде, так как положительный тест на коронавирус лишит ее этой возможности.

24 января старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о беспокойстве из-за перелета команды на Олимпийские игры в Пекин в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Специалист рассказал, что опасается наличия положительных тестов на коронавирус у биатлонистов, так как они могут заразиться в туалетах самолета.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде стартуют 5 февраля и продлятся до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.