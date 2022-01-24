Тренер сборной России по биатлону рассказал об опасности туалетов в самолетах

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о беспокойстве из-за перелета команды на Олимпийские игры в Пекин из-за сложной эпидемиологической обстановки. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что опасается наличия положительных тестов на коронавирус у биатлонистов, так как они могут заразиться в самолетах. «Самое опасное в самом самолете — это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придется нам всем потерпеть во время полета», — рассказал тренер.

22 января Каминский заявил о вакцинной дискриминации перед зимней Олимпиадой в Китае. Он указал, что привитые «Спутником V» россияне должны в два раза дольше находиться на карантине в случае положительного теста на COVID-19.

Сборная России отправится в Пекин 26 января. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля. В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков.