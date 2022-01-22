Тренер российских биатлонистов заявил о дискриминации привитых «Спутником»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил о вакцинной дискриминации перед зимней Олимпиадой в Китае. Об этом он рассказал порталу Metaratings.

Он указал, что привитые «Спутником V» россияне должны в два раза дольше находиться на карантине в случае положительного теста на коронавирус. При этом, отметил специалист, ранее Пекин заверял, что российские препараты будут признаваться на равных с остальными на всех гонках.

«А потом уже пошли различные варианты, из-за которых спортсмены оказываются в неравных условиях. Иностранцы в этом плане более привилегированные. У нас четыре человека сделали прививки вакциной Pfizer, и двое потом заболели. Большинство в команде привиты "Спутником", и из всех заболел только один», — заявил тренер.

«Чтобы избежать этой дискриминации, мы решили не рисковать здоровьем спортсменов. Это для нас важнее всего. Мы видим, что на сегодня наша вакцина работает не хуже, а даже лучше иностранных», — резюмировал Каминский.

17 января был объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными будут Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В качестве запасных будут Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

15 января сборная России стала победителем в мужской эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Днем ранее российские биатлонистки завоевали бронзу в эстафете.

Сборная России отправится в Пекин 26 января. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля.