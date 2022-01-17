Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными будут Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Женскую команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В качестве запасных будут Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Сборная России отправится в Пекин 26 января. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.