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Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Логинов и Резцова вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасными будут Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Женскую команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. В качестве запасных будут Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Сборная России отправится в Пекин 26 января. Соревнования биатлонистов пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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