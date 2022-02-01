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ИКАО заявила о пробелах в предоставленной Белоруссией информации о рейсе Ryanair

ИКАО: страны озабочены пробелами в информации о рейсе Ryanair, предоставленной Белоруссией

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ряд стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили о пробелах в предоставленной Белоруссией информации о самолете авиакомпании Ryanair, совершившем посадку в Минске в мае 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Также в организации заявили о несоответствиях в доказательствах, имевшихся на момент расследования «в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий».

«Некоторые государства Совета выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией», — отмечается в документе. О каких именно странах идет речь, в ИКАО не уточнили.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал расследовавших инцидент сотрудников ИКАО героями.

19 января сообщалось, что ИКАО подготовила отчет об инциденте с самолетом Ryanair. Специалисты признали намеренно ложным сообщение о бомбе на борту, однако не смогли приписать акт незаконного вмешательства какому-либо государству.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления были задержаны двое пассажиров лайнера: создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в отношении Белоруссии был введен четвертый пакет санкций.

Марина Совина
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