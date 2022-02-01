Бывшему российскому прокурору попросили дать 13 лет за убийство следователя
Бывшему российскому прокурору гособвинитель попросил дать 13 лет лишения свободы за заказное убийство сотрудника Следственного комитета России (СКР). Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
По данным издания, речь идет о прокуроре Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой. Следствие считает, что в 2012 году Швецова вышла на связь с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым, более известным как Джако, который на тот момент был руководителем крупнейшего преступного сообщества. Утверждается, что Швецова «заказала» бывшего мужа своей сестры, следователя Александра Леонова, работавшего в Северном следственном отделе Московского межрегионального управления СКР на транспорте. Он был убит возле своего дома осенью 2012 года прямо на глазах у своей новой пассии. По версии следствия, Джако не взял денег за эту «работу» — убийство было выполнено бесплатно из уважения к известному в Северной Осетии прокурору Швецовой.
У следователя Леонова был интересный послужной список: сперва он работал следователем МВД, затем помощником у известного адвоката Сергея Жорина, после — возглавил коллекторское агентство, а за несколько недель до гибели — снова стал следователем. Но убийство не было связано со службой — он и сестра экс-прокурора Швецовой были в разводе, процедура раздела имущества затянулась.
Ольгу Швецову задержали сотрудники ФСБ в декабре 2019 в аэропорту Беслана. Защита Швецовой утверждает, что обвинение построено на показаниях одного свидетеля, который избежал пожизненного лишения свободы благодаря этим показаниям и досудебному соглашению. Джако и все остальные фигуранты дела отрицают даже факт знакомства экс-прокурора с криминальным авторитетом.