Ученые оценили риск повторного заражения омикрон-штаммом

Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции по сравнению с вариантом дельта выше в 5,4 раза. Об этом пишет Express.

По данным специалистов, защита, обеспечиваемая перенесенным COVID-19, может составлять всего 19 процентов.

Однако другое исследование, которое было проведено в Южной Африке, показывает, что заражение новым штаммом может защитить от дельты. Учеными было установлено, что антитела у людей, которые заразились омикроном, более чем в четыре раза увеличивают защиту от дельты.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил нетипичные для респираторных инфекций признаки омикрон-штамма. По словам врача, к стелс-симптомам относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. При этом многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ.