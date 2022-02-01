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Ученые оценили риск повторного заражения омикрон-штаммом

Express: риск повторного заражения омикрон-штаммом по сравнению с дельтой выше в 5,4 раза

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции по сравнению с вариантом дельта выше в 5,4 раза. Об этом пишет Express.

По данным специалистов, защита, обеспечиваемая перенесенным COVID-19, может составлять всего 19 процентов.

Однако другое исследование, которое было проведено в Южной Африке, показывает, что заражение новым штаммом может защитить от дельты. Учеными было установлено, что антитела у людей, которые заразились омикроном, более чем в четыре раза увеличивают защиту от дельты.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил нетипичные для респираторных инфекций признаки омикрон-штамма. По словам врача, к стелс-симптомам относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. При этом многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ.

Марина Совина
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