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Власти Шри-Ланки позволили собиравшим жуков россиянам выехать из страны

Суд на Шри-Ланке разрешил выезд россиянам, осужденным за сбор жуков
Александр Игнатенко

Александр Игнатенко. Фото: страница «Поможем зоологу Александру Игнатенко» во «ВКонтакте»

Суд на Шри-Ланке разрешил выезд из страны россиянам, которые ранее были осуждены за сбор жуков, сообщило посольство России РИА Новости.

Сотрудники посольства на Шри-Ланке сообщили, что россияне оплатили ранее назначенный судом штраф в 14 тысяч долларов, и власти позволили им выехать из страны. Вылет в Москву запланирован на 1 февраля.

21 января суд приговорил к штрафу собиравших редких жуков ученых Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова. Арестованные россияне были вынуждены признать вину из-за большого давления со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья.

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В апреле 2021 года сообщалось, что арестованный на Шри-Ланке сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко попал в больницу. Россиянин оказался в медучреждении из-за того, что у него обострилась язва желудка, которую он получил в ланкийской тюрьме.

Игнатенко задержали еще в начале 2020 года после того, как он собирал жуков у местного национального парка. Россиянин утверждает, что это произошло за его территорией и что он собирал уже мертвых жуков. С него требовали выплатить три миллиона рублей, в противном случае ему грозило 40 лет тюрьмы. Позднее Игнатенко и двое других задержанных россиян жаловались на бездействие российского посольства.

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Дмитрий Сотак
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