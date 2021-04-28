Арестованный за сбор жуков на Шри-Ланке россиянин оказался в больнице

Арестованный на Шри-Ланке за сбор жуков сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко попал в больницу. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает «Интерфакс».

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По его словам, россиянин оказался в медучреждении из-за того, что у него обострилась язва желудка, которую он получил в ланкийской тюрьме. «Есть риск, что ему скоро придется выписаться, не получив необходимой помощи, в связи с отсутствием денег на лечение», — указал Мельников.

Он добавил, что состояние Игнатенко считается средним. При этом судебные процессы по делу о незаконном сборе жуков продолжаются: их не переносят, даже несмотря на то, что госпитализированный россиянин должен на них присутствовать.

В декабре 2020 года Игнатенко и еще двум россиянам предъявили обвинения по 301 пункту — за каждое насекомое, которое они якобы пытались вывезти за границу. Граждане России указывают, что не собирались этого делать.

Трое россиян были задержаны в начале 2020-го. Игнатенко взяли под стражу, когда он, как утверждается, собирал и умерщвлял жуков у местного национального парка. Сам он настаивает, что нашел уже погибших насекомых на трассе и забыл выложить из кармана, а данная ситуация — это способ цейлонских властей вымогать деньги у иностранцев. Игнатенко грозит штраф размером до 3 миллионов рублей или 40 лет тюремного заключения.