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Арестованным за сбор жуков на Шри-Ланке россиянам назвали условие освобождения

Арестованным на Шри-Ланке россиянам нужно выплатить штрафы в миллион рублей до 21 марта

Фото: Depositphotos.com

На Шри-Ланке суд приговорил к штрафу россиян, обвиненных в незаконном сборе редких жуков. Также им назвали условие освобождения из заключения, сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Ученых Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова приговорили к штрафу в 2,8 миллиона шри-ланкийских рупий (около 1,1 миллиона рублей) каждому. Мельников отметил, что арестованные россияне были вынуждены признать вину из-за большого давления со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья.

Правозащитник добавил, что ученым нужно выплатить штрафы до 21 марта этого года, тогда они смогут получить паспорта и вернуться в Россию. В противном случае их ждет реальное тюремное заключение.

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В апреле 2021 года сообщалось, что арестованный на Шри-Ланке сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко попал в больницу. Россиянин оказался в медучреждении из-за того, что у него обострилась язва желудка, которую он получил в ланкийской тюрьме.

Игнатенко задержали еще в начале 2020 года после того, как он собирал жуков у местного национального парка. Россиянин утверждает, что это произошло за его территорией и что он собирал уже мертвых жуков. С него требовали выплатить три миллиона рублей, в противном случае ему грозило 40 лет тюрьмы. Позднее Игнатенко и двое других задержанных россиян жаловались на бездействие российского посольства.

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Антон Похиляк
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