Сын бывшего чеченского судьи рассказал об уголовных делах против его семьи

Сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, против которого возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), не получал официальных повесток или уведомлений по этому поводу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил Янгулбаев, о решении судьи Висаитовского районного суда города Грозного о своем заочном аресте он узнал из СМИ. «Публичное оправдание терроризма там было, но я не знаком с уголовным делом, так как официально какие-то повестки, уведомления не приходили. Вчера как все СМИ узнали, так и я узнал, что меня обвинили по такой статье», — сказал он.

По его словам, уголовное дело его не удивило. Янгулбаев также высказался об уголовном деле против еще одного члена семьи — своей матери Заремы Мусаевой, которой вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Ее супруг и дочь покинули Россию.