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Кремль прокомментировал обращение «Эха Москвы» к Путину из-за угроз Кадырова

Песков: обращение «Эха Москвы» об угрозах Кадырова будет доложено Путину 2 февраля

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обращение редакции радиостанции «Эхо Москвы» к президенту России Владимиру Путину после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) будет доложено главе государства в среду, 2 февраля. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к президенту России и попросил его как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам.

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова в связи с его высказываниями о журналистке издания Елене Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Заявление подали на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Поводом стал пост главы Чечни в Telegram, который был опубликован 24 января. В нем Кадыров объявил террористами Каляпина и Милашину. По его словам, правозащитник и журналистка зарабатывают на теме республики, а также разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.

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Юлия Ямпольская
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