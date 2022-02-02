Венедиктов обратился к Путину после угроз Кадырова журналистам

Редакция радиостанции «Эхо Москвы» обратилась к президенту России Владимиру Путину после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Заявление об этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале.

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий», — написал Венедиктов.

Главный редактор «Эха Москвы» призвал правоохранительные органы обратить внимание на «нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД». Он также обратился к Путину и попросил президента как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам.

Ранее редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова из-за его высказываний о журналистке издания Елене Милашиной и правозащитнике Игоре Каляпине. Заявление было подано на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Поводом стал пост Кадырова в Telegram, опубликованный 24 января. В нем глава Чечни объявил террористами Каляпина и Милашину. По его мнению, правозащитник и журналистка «Новой газеты» зарабатывают на теме республики. Кадыров посчитал, что они разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.