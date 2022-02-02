Германия снова установила антирекорд по заболеваемости COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии достигло 208 тысяч за сутки, это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщил Институт вирусологии имени Роберта Коха, подчиненное подразделение Минздрава ФРГ.

Предыдущий максимум по количеству заражений был зафиксирован 27 января — 203 тысячи случаев. По состоянию на 2 февраля снова вырос показатель госпитализации, теперь он составляет 4,59 на 100 тысяч человек. Суммарное количество зараженных составляет 2,2 миллиона.

Рост показателей заболеваемости связан с широким распространением омикрон-штамма, в январе он стал доминирующим в Германии. Для противодействия пандемии немецкие власти установили ограничительные меры, которые в основном касаются непривитых граждан, которым нельзя посещать места общественного питания и досуга. Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен добиться принятия закона об обязательной вакцинации для роста уровня коллективного иммунитета граждан страны.

1 февраля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал сценарий распространения омикрон-штамма в России. По словам эксперта, новая волна коронавируса в России будет мощной, но короткой.

28 января новый антирекорд заболеваемости COVID-19 был также зарегистрирован на Украине. За 27 января болезнь выявили у 34 408 человек. Наибольшее число случаев заражения зафиксировали во Львовской (2793) и Одесской (2406) областях и в Киеве (2384).