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В Германии за сутки выявили 200 тысяч случаев COVID-19

Минздрав ФРГ сообщил о 200 тысячах случаев заражений COVID-19 за сутки

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Германии достигло 200 тысяч за прошедшие сутки, это новый антирекорд за все время пандемии. Об этом сообщил Институт вирусологии имени Роберта Коха, подчиненное подразделение Минздрава ФРГ.

Предыдущий максимум по количеству заражений был зафиксирован днем ранее — 164 тысячи случаев за 25 января. 26 января был выявлен новый антирекорд — 203 тысячи человек сдали положительные тесты на COVID-19. За неделю серьезно вырос показатель госпитализации, теперь он составляет 4,26 жителей на 100 тысяч человек.

Рост показателей заболеваемости связан с широким распространением омикрон-штамма, в январе он стал доминирующим в Германии. Для противодействия пандемии власти ФРГ ввели ограничительные меры, которые в основном касаются непривитых граждан, которым нельзя посещать места общественного питания и досуга. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен добиться принятия закона об обязательной вакцинации для роста уровня коллективного иммунитета немецких граждан.

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19 января

25 января Минздрав Франции зафиксировал антирекорд по заболеваемости COVID-19. В стране заразились более 500 тысяч человек за сутки. Впервые с момента начала пандемии COVID-19 во Франции за 24 часа были выявлены 501,6 тысячи новых случаев инфицирования. До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.

24 января глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что человечество будет вынуждено существовать с коронавирусом в обозримом будущем, поэтому миру нужен тщательный контроль за распространением острых респираторных заболеваний.

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Дмитрий Сотак
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