Во Франции зафиксировано рекордное суточное количество заражений COVID-19

Во Франции установлен новый антирекорд по количеству случаев COVID-19. Об этом сообщает агентство Santé publique.

В стране заразились более 500 тысяч человек за сутки. Отмечается, что впервые с момента начала пандемии коронавирусной инфекции во Франции за 24 часа были выявлены 501,6 тысячи новых случаев инфицирования. До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.

28 декабря власти Франции сообщили об ужесточении эпидемиологических ограничений для граждан на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого, разрешенное число посетителей массовых мероприятий в помещениях сократят до двух тысяч. При этом французский Минздрав не стал вводить в стране комендантский час.

