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Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус: мы будем жить с COVID-19 в обозримом будущем

Фото: Reuters

Человечество будет вынуждено существовать с COVID-19 в обозримом будущем, поэтому миру нужен тщательный контроль за распространением острых респираторных болезней, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время 150-й сессии исполнительного комитета ВОЗ.

На открывшейся в Женеве сессии Исполкома ВОЗ Гебрейесус рассказал, что человечеству потребуется контролировать COVID-19 посредством устойчивой и интегрированной системы, которая обеспечит платформу подготовки к условиям будущих пандемий. «Правда в том, что мы будем жить с COVID-19 в обозримом будущем», — подчеркнул глава.

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24 января эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней Барбара Гертнер заявила, что распространение омикрон-штамма коронавируса может стать началом конца глобальной пандемии. По ее мнению, пандемия может закончиться к 2023 году.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге допустил, что пандемия COVID-19 может быть окончена после распространения омикрон-штамма. По его словам, как только пройдет период резкого роста числа случаев заболевания в Европе, у населения сформируется коллективный иммунитет.

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Дмитрий Сотак
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