В WADA оценили возможность повторения в Пекине допингового скандала Сочи-2014

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли оценил возможность повторения на Играх в Пекине допингового скандала зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Его слова передает РИА Новости.

«Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации», — заявил Ниггли. По его словам, не стоит сравнивать Олимпиады в Пекине и Сочи. Несмотря на проведение Игр-2022 в «пузыре», в процессе тестирования спортсменов участвуют лаборатории с международными экспертами.

17 декабря 2020 года российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. В споре WADA против РУСАДА спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону международной организации.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами, в том числе на Играх-2014 в Сочи. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а в Пхенчхан-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.