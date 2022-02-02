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Назван снижающий сахар в крови напиток

Употребление кислого вишневого сока может снизить уровень сахара в крови

Фото: Pixabay.com

Употребление кислого вишневого сока может снизить уровень сахара в крови, пишет Express.

В вишне содержится большое количество пигментов — антоцианов, обладающих стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина, раскрыли специалисты подробности о пользе продукта. Как уточнили исследователи, после шести недель употребления кислого вишневого сока у человека наблюдается значительное снижение массы тела. Кроме того, у них отличное кровяное давление и уровень сахара (HbA1c). Эксперт назвал одно свойство вишневого сока: он снижает уровень холестерина.

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Медики объяснили, что при диабете рекомендуется употреблять в пищу фрукты, овощи, некоторые крахмалосодержащие продукты.

Ранее врач Сара Брюэр (Sarah Brewer) назвала брюссельскую капусту продуктом, который способствует уменьшению уровня сахара в крови. Кроме того, она снижает риск развития диабета. Брюэр объяснила, что употребление капусты замедляет рост глюкозы в крови после приема пищи.

Алия Шарафутдинова
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Назван снижающий сахар в крови напиток
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