Музыкант Linkin Park приобрел со скидкой замешанный в скандале дом

Гитарист американской рок-группы Linkin Park Брэд Делсон приобрел себе дом в районе Беверливуд округа Лос-Анджелес. Ранее этот особняк был замешан в скандале с отмыванием денег, пишет Dirt.

С 2017 года недвижимостью владел актер Закари Хорвиц (также известный под псевдонимом Зак Эйвери). В 2021 году его арестовали за мошенничество со сделками по лицензированию голливудских фильмов и изъяли купленный на незаконно заработанные деньги дом. Особняк выставили на продажу по первоначальной цене в 6,5 миллиона долларов, однако Брэду Дэлсону недвижимость досталась со скидкой, за 5,9 миллиона долларов.

В доме музыканта площадью более 700 квадратных метров выполнен роскошный дизайнерский ремонт. Внутри есть просторная кухня-гостиная, кинотеатр с обитыми темно-синим бархатом звуконепроницаемыми стенами, зеркальный тренажерный зал и винный погреб. На заднем дворе площадью 836 квадратных метров находится окруженный забором бассейн, а также небольшой домик с камином, помещениями для персонала и подземной комнатой отдыха.

По данным Dirt, гитарист Linkin Park приобрел новый особняк, не сумев найти покупателя на свой прошлый дом в поселке The Summit рядом с Беверли-Хиллз. Музыкант неоднократно выставлял на продажу недвижимость площадью 464,5 квадратных метра и даже снизил цену с 8 миллионов долларов до 6,8 миллиона долларов, но сделка так и не состоялась.

В конце января стало известно, что американский певец Джон Ледженд решил продать два пентхауса в Нью-Йорке. Квартиры расположены в здании Brewster Carriage House, которое считается достопримечательностью XIX века. От продажи недвижимости артист захотел выручить 18 миллионов долларов.