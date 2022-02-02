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МИД России пообещал ответить на блокировку RT в Германии

В МИД РФ заявили, что Россию принудили к ответным мерам после запрета RT DE в Германии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В МИД России заявили, что Москву принудили к ответным мерам после запрета вещания RT DE в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное внешнеполитическим ведомством заявление, посвященное блокировке канала.

«Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ», — сказано в сообщении МИД.

В нем также отмечается, что эти ответные меры коснутся и интернет-посредников, удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Этот их шаг российский МИД назвал произвольным и безосновательным.

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Артур Галеев
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