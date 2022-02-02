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Стало известно о проблемах с контрактом украинского футболиста «Зенита»

Агент заявил, что футболиста Ярослава Ракицкого не устроил новый контракт от «Зенита»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта клиента. Его слова приводит Sport24.

Дудченко заявил, что футболист получил предложение от «Зенита», однако оно не устроило игрока. Если проблемы не удастся решить, Ракицкий уйдет в другую команду. «Какой приоритет у Ярослава — остаться в "Зените" или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет», — подчеркнул он.

25 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб сделал предложение о продлении контракта 32-летнему украинскому защитнику. Он отметил, что теперь руководство ожидает ответа от Ракицкого.

Контракт Ракицкого с сине-бело-голубыми истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч в составе «Зенита» во всех турнирах. Защитник забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины, в которую он перестал призываться после перехода в российский клуб.

Анастасия Борисова
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