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Союз журналистов отреагировал на запрет вещания RT DE в Германии

Глава СЖР Соловьев назвал запрет на вещание RT нарушением принципов свободы слова

Фото: Globallookpress.com

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отреагировал на запрет вещания RT DE в Германии. Он назвал действия немецких властей в отношения телеканала нарушением принципов свободы слова. Его слова передает ТАСС.

«Несмотря на высказывания министра иностранных дел Германии о том, что власти страны не могут запрещать деятельность средств массовой информации, через разнообразные регуляторные структуры они делают все, чтобы запретить на территории своей страны альтернативную точку зрения, то есть откровенно нарушают все принципы свободы слова и свободы распространения информации», — заявил Соловьев.

Ранее 2 февраля стало известно о причине, по которой RT запретили вещание на немецком языке в Германии. Соответствующее решение было принято комиссией 1 февраля 2022 года в связи с отсутствием лицензии.

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил из сетки RT DE, вещающий из студий в Москве. Пресс-служба канала назвала эти действия незаконными.

Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала 17 декабря. В ведомстве сообщали, что RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в Германии. Отмечалось, что за это RT может грозить штраф в размере до полумиллиона евро или запрет на вещание.

Асель Минбаева
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